Израильские военные засекли запуск ракеты из сектора Газа

Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа. Об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт Армии обороны страны.
— Сирены воздушной тревоги сработали в региональном совете Эшколь, подробности выясняются, — указывается в сообщении.
Напомним, сутки назад Израиль уже информировал об обстреле своих территорий Палестиной.
Ранее Лайф сообщал о столкновениях палестинцев с израильскими военными на границе сектора Газа. В результате беспорядков погиб один человек, ещё 42 — ранены.
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