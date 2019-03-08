Израильские военные засекли запуск ракеты из сектора Газа

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Израильские военные засекли запуск ракеты из сектора Газа

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Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа. Об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт Армии обороны страны.

— Сирены воздушной тревоги сработали в региональном совете Эшколь, подробности выясняются, — указывается в сообщении.

Напомним, сутки назад Израиль уже информировал об обстреле своих территорий Палестиной.

Ранее Лайф сообщал о столкновениях палестинцев с израильскими военными на границе сектора Газа. В результате беспорядков погиб один человек, ещё 42 — ранены.

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