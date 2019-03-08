Терроризм, кибератаки, Россия. Глава Минобороны Чехии назвал угрозы для НАТО

Министр обороны Чехии Лубомир Метнар назвал Россию одной из трёх главных угроз для Североатлантического альянса. Об этом пишет чешское информационное агентство CTK.

— На первом месте среди угроз находится терроризм, прежде всего — опасность глобального расширения локальных террористических организаций. Второе место я отвожу кибернетическим угрозам, а третье — угрозам со стороны России,— заявил он.

При этом Метнар уточнил, что угрозы со стороны Москвы представляют большое количество военных учений, перевооружение армии, перебросы войск и ряд событий, затрагивающих страны экс-социалистического блока.

Он также заметил, что порядок, в котором перечислены угрозы, неважен, поскольку динамика событий может меняться.

Метнар при этом сообщил, что работает над подробным анализом всех существующих в мире угроз и в его распоряжении уже есть некие предварительные результаты.

Как писал Лайф, ранее премьер Чехии Андрей Бабиш и президент США Дональд Трамп высказались за сохранение антироссийских санкций.