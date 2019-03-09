"Как-то фу". В Сети отреагировали на "поздравление" Шнурова с 8 Марта

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на стихотворение, которым музыкант Сергей Шнуров "поздравил" женщин с 8 Марта.

Так, многие подписчики Шнурова обвинили его в несерьёзном отношении к проблемам домашнего насилия.

— Господин Шнуров, вы либо издеваетесь. Либо не знаете статистики, — написала пользователь Angelina.panasitskaya.

— Как-то фу, — лаконично отреагировала evawaiz.

— Шнурову очень не хватает такой жены, — отметила elenaver5.

Однако были и те, кому понравилось стихотворение. Некоторые пользователи написали, что "поздравление" музыканта вышло, "как всегда, гениальным" и остроумным.

Напомним, ранее Шнуров опубликовал стихотворение, где описал домашнее насилие жён над мужьями, приуроченное к 8 Марта.