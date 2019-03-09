Россия досрочно выиграла медальный зачёт Универсиады

Сборная России досрочно выиграла медальный зачёт зимней Универсиады в Красноярске.

После того как 8 марта российские спортсмены завоевали четыре золотые и три серебряные медали, в активе нашей сборной стало 78 наград: 27 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовые.

У ближайших преследователей, сборной Южной Кореи, шесть золотых, три серебряных и четыре бронзовых медалей.

Напомним, первая в истории страны зимняя Универсиада завершится 12 марта. В оставшиеся дни будет разыграно 27 комплектов наград.