В США порыв сильного ветра чуть не перевернул круизный лайнер

Несколько пассажиров норвежского круизного лайнера пострадали из-за сильного порыва ветра, накренившего судно. Об этом сообщает The Sun.
По предварительным данным, инцидент произошёл на борту лайнера, направлявшегося из Нью-Йорка во Флориду третьего марта.
Отмечается, что в момент происшествия скорость ветра достигала 100 узлов (около 185 километров в час).
Сильный порыв накренил судно, мебель во многих помещениях перевернулась и "поехала", стеклянные предметы бились, а вещи перекатывались под ногами пассажиров.
Пресс-служба лайнера сообщила, что повреждений кораблю нанесено не было, все пострадавшие были осмотрены медперсоналом на лайнере.
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