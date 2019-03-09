В США порыв сильного ветра чуть не перевернул круизный лайнер

Читайте также

В США порыв сильного ветра чуть не перевернул круизный лайнер

42

Фото: © Instagram/ bow_yie


Несколько пассажиров норвежского круизного лайнера пострадали из-за сильного порыва ветра, накренившего судно. Об этом сообщает The Sun.

<p>Фото: © Twitter / <a href="https://twitter.com/michaelpNYC" target="_blank"><strong><ins>Michael Patterson</ins></strong></a></p>

По предварительным данным, инцидент произошёл на борту лайнера, направлявшегося из Нью-Йорка во Флориду третьего марта.

<p>Фото: © Twitter / <a href="https://twitter.com/michaelpNYC" target="_blank"><strong><ins>Michael Patterson</ins></strong></a></p>

Отмечается, что в момент происшествия скорость ветра достигала 100 узлов (около 185 километров в час).

Сильный порыв накренил судно, мебель во многих помещениях перевернулась и "поехала", стеклянные предметы бились, а вещи перекатывались под ногами пассажиров.

<p>Фото: © Twitter / <a href="https://twitter.com/michaelpNYC" target="_blank"><strong><ins>Michael Patterson</ins></strong></a></p>

Пресс-служба лайнера сообщила, что повреждений кораблю нанесено не было, все пострадавшие были осмотрены медперсоналом на лайнере.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×