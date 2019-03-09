Тимошенко посоветовала избирателям идти на участки с тремя парами очков

По мнению политика, действующий лидер Незалежной Пётр Порошенко хочет "нечестно выиграть" президентские выборы.

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко рекомендовала сторонникам брать с собой на избирательные участки три пары очков, чтобы увидеть её фамилию в бюллетене.

Как отметила в эфире телеканала "Украина" Тимошенко, избирателям следует быть внимательными, поскольку в бюллетене будет кандидат, являющийся её однофамильцем.

По мнению лидера партии "Батьковщина", два кандидата с фамилией Тимошенко на предстоящих президентских выборах — это "унизительная технология".

— Таким образом действующий президент Пётр Порошенко хочет нечестно у меня выиграть. Берём трое очков на участки и знаем, что такие технологии работают, — подчеркнула Тимошенко.

Также политик удивилась числу зарегистрированных кандидатов в президенты (39. — Прим. Лайфа). По словам Тимошенко, это сделано, чтобы обеспечить победу Порошенко в первом туре "посредством админресурса и подкупа".

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта.

Лайф писал, что Юлия Тимошенко потребовала от лидера Незалежной Петра Порошенко снять с выборов её однофамильца. Также политик заявила, что, если станет президентом, "не пойдёт на уступки России".