Места массовых расстрелов советских и польских граждан нашли в Германии

Отмечается, что были обнаружены обувь, монеты, столовые принадлежности, фрагменты одежды и гильзы от патронов.

Во время раскопок в Арнсбергском лесу в Германии нашли более 400 предметов, принадлежащих расстрелянным польским и советским гражданам. Об этом сообщает телеканал NTV.

Как отметили историки, принято считать, что в конце Второй мировой войны расстрелы рабочих проводились именно в этой местности.

Как уточняется, о находке сообщил директор Краевого союза Вестфалия-Липпе Маттиас Лёба.

По его словам, археологи обнаружили множество бытовых предметов, преимущественно принадлежащих женщинам, которых использовали на принудительных работах.

Среди вещей отмечены обувь, монеты, столовые принадлежности, фрагменты одежды и гильзы от патронов.