США снова пригрозили Турции "серьёзными последствиями" в случае покупки С-400

Пентагон снова предостерегает Турцию от покупки российских зенитно-ракетных систем С-400. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Минобороны США Чарльз Саммерс.

— Если Турция примет С-400, то это приведёт к серьёзным последствиям, если говорить о наших военных отношениях, — приводит его слова Washington Examiner.

Саммерс уточнил, что в случае покупки Анкарой С-400 США откажутся продать Турции ЗРК Patriot и новейшие истребители-бомбардировщики F-35.

Напомним, США неоднократно пытаются отговорить Турцию от покупки российских ЗРК. В конце февраля лидер республики Реджеп Эрдоган заявил, что об отмене сделки с РФ "не может быть и речи".

Также 7 марта президент Турции заявил, что допускает покупку у России более современных систем С-500 в будущем.