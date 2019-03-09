СМИ: Акцию феминисток в Турции полиция разогнала слезоточивым газом

Стамбульские полицейские применили слезоточивый газ и пластиковые пули для разгона участников несанкционированной акции "Ночь феминисток". Об этом сообщает телеканал T24.
По предварительным данным, представители правоохранительных органов призвали участников несанкционированной демонстрации разойтись, а затем прибегли к использованию резиновых пуль и слезоточивого газа.
Отмечается, что данное мероприятие проводится каждый год с 2003 года без согласования с властями Стамбула.
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