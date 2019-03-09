Вупи Голдберг призналась, что была в шаге от смерти

Американская актриса Вупи Голдберг призналась, что пережила крайне тяжёлую форму пневмонии и чудом осталась в живых.

Последний месяц она не появлялась на публике из-за борьбы с недугом.

Оба лёгких были поражены болезнью, и, как сказала сама Вупи, она "была близка к тому, чтобы покинуть землю".

— Я встаю и могу двигаться. Не так быстро, как хотелось бы, но я в порядке, не умерла, — рассказала она в интервью ABC.

Она также поблагодарила всех людей, кто поддерживал её в это непростое для неё время.