"Всё так плохо?" Украинский актёр раскритиковал СБУ за прослушку Зеленского

Актёр юмористического проекта "Квартал-95" Евгений Кошевой раскритиковал Службу безопасности Украины после инцидента с прослушкой кандидата в президенты Владимира Зеленского.

В первую очередь Кошевого удивил тот факт, что обнаружены были только "элементы прослушивающего устройства", а не целое устройство.

— Почему они устанавливали именно элемент? Неужели всё так плохо? Все прослушивающие устройства растащили, и остались только элементы? — приводит слова актёра портал Politeka.

Также Кошевой в шутку предложил СБУ заплатить за прослушанное творчество "Квартала".

Как писал Лайф, 4 марта на крыше здания, где располагается офис руководителя "Квартала-95" и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, были обнаружены элементы прослушивающего устройства, принадлежащие СБУ. В ведомстве информацию подтвердили. Но при этом в СБУ отметили, что прослушка якобы не связана ни с одним из кандидатов в президенты, а ведётся по решению суда по другому делу.

Также ранее Владимир Зеленский заявил о сфабрикованных против него уголовных делах на Украине.

Напомним, президентские выборы в Незалежной пройдут 31 марта. При этом Зеленский является лидером предвыборной гонки.