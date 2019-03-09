Тереза Мэй призвала ЕС поддержать сделку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе выступления в Гримсби обратилась к ЕС с просьбой поддержать сделку по Brexit и помочь получить одобрение парламента 12 марта. Об этом сообщает The Sun.

По словам политика, выход Великобритании из Евросоюза со сделкой в интересах стран — участниц объединения.

— Мы работаем вместе с ними, но решения, которые ЕС примет в ближайшие несколько дней, окажут большое влияние на исход голосования, — отметила она.

Кроме того, Мэй заявила, что если в ходе голосования соглашение будет отвергнуто, то страна может никогда не выйти из ЕС.

— Если сделка будет поддержана, то Великобритания покинет ЕС, если же её отвергнут, то никто не знает, что произойдёт дальше. Мы можем не выйти из ЕС в течение многих месяцев, мы можем выйти без мер защиты, которые предусматривает сделка, мы можем вообще никогда не выйти, — заметила британский премьер.

Напомним, если депутаты в очередной раз отвергнут соглашение, то 13 марта им предстоит решить, согласны ли они на выход Британии из ЕС без соглашения.

В случае, если парламентарии будут против "жёсткого" Брексита, им предложат рассмотреть вопрос о продлении переговоров и отсрочке выхода из Евросоюза.