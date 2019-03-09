Сирийская армия атаковала боевиков в Идлибе

Сирийская армия нанесла удар по позициям террористической организации "Джебхат-ан-Нусра"* на юге провинции Идлиб. Об этом сообщает телеканал Ikhbariya.
Отмечается, что атака проводилась с помощью точечных артиллерийских и ракетных ударов. Среди боевиков есть жертвы и раненые.
Напомним, 19 февраля Лайф сообщал, что лидер террористической организации Абу Мухаммад аль-Джулани получил осколочное ранение в голову и находится в коме.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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