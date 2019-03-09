За $150 миллионов. В Нью-Йорке выставили на продажу небоскрёб Chrysler

В Нью-Йорке выставили на продажу Chrysler Building, один из самых известных небоскрёбов в городе. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

По предварительным данным, покупка 77-этажного здания в Манхэттене обойдётся в 150 миллионов долларов.

Отмечается, что нынешнему владельцу не принадлежит участок земли, на котором располагается Chrysler Building.

В связи с этим новый владелец должен быть готов каждый год выплачивать внушительную аренду, которая в 2018 году составляла около 32 миллионов долларов.