Россия заменит зарубежные авиационные двигатели отечественными

В России скоро появится отечественный авиационный турбовальный двигатель ВК-800, который заменит аналоги, произведённые иностранными компаниями.

Как сообщает RT, первый самолёт, оснащённый ВК-800, будет сертифицирован в 2020 году. Сразу после этого начнётся серийное производство двигателей. Сборкой займётся научно-производственный центр "Лопатки. Компрессоры. Турбины" под Волоколамском в Московской области.

Отмечается, что ВК-800 будет установлен и на ряд российских вертолётов. В частности, упоминаются "Ансат", Ка-226, Ми-54 и другие, на которых используются двигатели, произведённые за рубежом.

Таким образом, производство ВК-800 снимет ограничения, с которыми сталкиваются авиастроительные компании, используя иностранные разработки.