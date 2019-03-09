Актёр Ян-Майкл Винсент скончался в США

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Актёр Ян-Майкл Винсент скончался в США

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Фото: © Twitter/Eric Alper

НА 74-м году жизни умер от остановки сердца американский актёр Ян-Майкл Винсент, пишет The Hollywood Reporter.

Винсент умер ещё 10 февраля в штате Северная Каролина, однако информация о его кончине появилась лишь сейчас.

Отмечается, что на протяжении многих лет актёр вёл борьбу с алкогольной и наркотической зависимостями. Также он дважды попадал в крупные аварии.

Зрителям Ян-Майкл Винсент запомнился по ролям в таких фильмах, как "Механик" и "Лихорадка на белой полосе". Кроме того, он играл в сериалах "Воздушный волк" и "Лесси". Всего актёр снялся в более чем 80 картинах.

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