Из-за дискриминации. Женская сборная США подала в суд на федерацию футбола

Футболистки национальной сборной США обратились в суд Лос-Анджелеса, обвинив федерацию футбола в дискриминации по половому признаку. Об этом пишет портал американского телеканала ESPN.

Как уточняется, 28 игроков женской сборной не устраивает их заработная плата, медобслуживание, условия поездок и объёмы тренировок.

— Несмотря на тот факт, что девушки выполняют ту же работу, что и игроки противоположного пола, и так же участвуют в международных соревнованиях, они меньше зарабатывают, — отметили адвокаты в документе.

Представители интересов девушек подчеркнули, что они также демонстрируют лучшие результаты, поскольку, в отличие от мужской сборной, выиграли чемпионат мира в 2015 году.

Свой иск американки направили 8 марта, за три месяца до открытия чемпионата мира среди женских футбольных команд, который состоится в Париже 7 июня.