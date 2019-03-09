Экс-министр экономики Украины заподозрил Порошенко в подготовке побега из страны

Бывший министр экономики Украины Владимир Лановой заявил, что действующий лидер Незалежной Пётр Порошенко готовится к побегу из страны после выборов.
По словам экс-министра, при Порошенко происходит "кража бюджетных средств на сделках с военной техникой".
При этом он отметил, что президент Украины специально затягивает боевые действия на Донбассе для получения большей выгоды, и назвал это "коррупцией на крови мафиозного клана с участием представителей СНБО и ВСУ".
Как подчеркнул Лановой в статье для издания "Главред", при Порошенко украинская армия морально устарела и на данном этапе находится в ужасном состоянии.
В заключение экс-министр добавил, что действующий лидер Незалежной, доходы которого за год выросли в 82 раза, осознаёт невозможность выиграть грядущие президентские выборы и будет спасаться бегством.
Ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пригрозила Петру Порошенко уголовным делом в случае своего избрания президентом.
Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта текущего года. При этом лидером предвыборной гонки является шоумен Владимир Зеленский, а Порошенко в данном рейтинге отстаёт.
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