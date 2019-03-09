Экс-министр экономики Украины заподозрил Порошенко в подготовке побега из страны

По его словам, действующий лидер Незалежной осознаёт, что ему не удастся победить на грядущих выборах, и наверняка будет спасаться бегством от уголовного преследования.

Бывший министр экономики Украины Владимир Лановой заявил, что действующий лидер Незалежной Пётр Порошенко готовится к побегу из страны после выборов.

По словам экс-министра, при Порошенко происходит "кража бюджетных средств на сделках с военной техникой".

При этом он отметил, что президент Украины специально затягивает боевые действия на Донбассе для получения большей выгоды, и назвал это "коррупцией на крови мафиозного клана с участием представителей СНБО и ВСУ".

Как подчеркнул Лановой в статье для издания "Главред", при Порошенко украинская армия морально устарела и на данном этапе находится в ужасном состоянии.

В заключение экс-министр добавил, что действующий лидер Незалежной, доходы которого за год выросли в 82 раза, осознаёт невозможность выиграть грядущие президентские выборы и будет спасаться бегством.

Ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пригрозила Петру Порошенко уголовным делом в случае своего избрания президентом.

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта текущего года. При этом лидером предвыборной гонки является шоумен Владимир Зеленский, а Порошенко в данном рейтинге отстаёт.