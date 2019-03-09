СМИ опубликовали "карту сокровищ" Третьего рейха

В Сети опубликован личный дневник офицера Третьего рейха Эгона Олленхауэра, в котором указано, где находятся золото, произведения искусства и другие ценности, спрятанные нацистами при отступлении из Польши. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно записям в дневнике, по приказу Адольфа Гитлера в 11 местах Польши от советских войск были спрятаны "260 грузовиков с сокровищами".

Отмечается, что в одном из тайников находится около 28 тонн золота, в другом — 47 украденных из Франции картин таких мастеров, как Рубенс, Караваджо, Моне, Боттичелли и других художников. В других же местах спрятаны золотые монеты, награды, ювелирные изделия и другие ценности.

По словам представителя фонда Schlesische Brücke, который сейчас владеет документом, дневник долгие годы хранился в масонской ложе в немецком городе Кведлинбурге и был опубликован, только когда "не стало людей, которые могли быть связаны с этими событиями".

Подлинность дневника подтвердили пять немецких образовательных учреждений. В настоящее время специалисты исследуют места, описанные в документе.