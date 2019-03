Певец из Латвии пожаловался на авиакомпанию за обращение на русском языке

Латвийский певец Лаурис Рейникс пожаловался на авиакомпанию Turkish Airlines за неправильное название своей страны и общение бортпроводников на русском языке.

— Пожалуйста, скажите вашим бортпроводникам, что Letonya — это турецкое слово, обозначающее Латвию. По-английски "Welcome on board of a flight to Riga in Letonya" звучит бессмысленно, — написал певец в "Твиттере".

Он также добавил, что фразу "Bye, bye & Do svidanye", которой бортпроводники провожали пассажиров, следовало бы заменить на "Bye, bye & Uzredzēšanos!".

В авиакомпании ответили на претензию музыканта и пообещали разобраться с проблемой.