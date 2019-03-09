Куратор информационной политики Трампа намерен подать в отставку

Заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома по коммуникациям Билл Шайн намерен покинуть свой пост.
Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс, Шайн сосредоточится на работе советника в предвыборном штабе американского лидера Дональда Трампа.
В заявлении Белого дома указывается, что Шайн "будет полностью вовлечён в работу", чтобы Трамп победил на выборах президента США в 2020 году.
Также отмечается, что отставка Билла Шайна стала неожиданностью для многих сотрудников Белого дома.
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