Куратор информационной политики Трампа намерен подать в отставку

Заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома по коммуникациям Билл Шайн намерен покинуть свой пост.

Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс, Шайн сосредоточится на работе советника в предвыборном штабе американского лидера Дональда Трампа.

В заявлении Белого дома указывается, что Шайн "будет полностью вовлечён в работу", чтобы Трамп победил на выборах президента США в 2020 году.

Также отмечается, что отставка Билла Шайна стала неожиданностью для многих сотрудников Белого дома.