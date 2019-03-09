Цукерберг за вакцинацию. Facebook и Instagram будут бороться с дезинформацией

Социальные сети планируют снижать рейтинг в ленте новостей групп и страниц, которые пишут неправду о вакцинации.

Администрация социальных сетей Instagram и Facebook планируют бороться против дезинформации о вакцинации. Сервисы не будут показывать в рекомендациях и поиске группы и страницы, которые занимаются пропагандой отказа от прививок. Соответствующая информация появилась в последнем заявлении Facebook.

— Мы работаем над устранением дезинформации о вакцинациях в Facebook, снижая её распространение и предоставляя людям авторитетную информацию по данной теме, — сообщили в компании.

Согласно опубликованной информации, рейтинг в ленте новостей страниц и групп, которые занимаются распространением неправды о вакцинации, снизят. Также в компании заявили о том, что социальные сети будут отказываться от рекламных объявлений, которые призывают не делать вакцинации.