Российские лыжницы завоевали золото Универсиады в эстафете на 15 км

Сборная Японии заняла второе место в забеге, третьими финишировали итальянские лыжницы.

Женская команда России по лыжным гонкам принесла золото в копилку национальной сборной в эстафете 3х5 км на Универсиаде-2019, проходящей в Красноярске. Лыжницы Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова и Алиса Жамбалова преодолели дистанцию за 43 минуты и 1,3 секунды.

Серебро завоевала команда Японии. От россиянок японки отстали на 1 минуту 32,4 секунды. Третье место досталось итальянским лыжницам, отставание которых составило почти две минуты.

Отметим, для Алисы Жамбаловой это уже третье золото на Универсиаде. До этого она стала победительницей в гонке преследования и индивидуальной гонке. В этих же дисциплинах медалями отметились и Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко, завоевав два серебра и две бронзы соответственно.

Как сообщал Лайф, сборная России досрочно победила в общем медальном зачёте. На данный момент российские спортсмены завоевали 79 медалей — 28 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовые. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-3-4). На третьей строчке — сборная Швейцарии (2-2-3).