В Раде призвали отказаться от санкций в отношении России

По мнению украинского депутата, отказ от санкций и возвращение "на привычные рынки" поспособствуют экономическому развитию Незалежной.

Депутат Верховной рады и кандидат в президенты Украины Евгений Мураев призвал власти страны отказаться от антироссийских санкций.

— Необходимо конструктивно проводить переговоры, заканчивать конфликт, реинтегрировать Донбасс, поэтапно отменять санкции и возвращать привычные рынки, — рассказал Мураев в интервью телеканалу ATV.

Политик также заявил о необходимости пересмотреть договор об ассоциации с Евросоюзом. По его словам, все эти меры помогут экономическому развитию страны.

Напомним, с февраля 2014 года Киев ввёл санкции против 1748 физических и 756 юридических лиц, зарегистрированных в РФ. В то же время украинские эксперты предупреждают власти Незалежной об огромном убытке, который повлекут за собой ответные меры, введённые Москвой.