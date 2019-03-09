В Раде призвали отказаться от санкций в отношении России

Депутат Верховной рады и кандидат в президенты Украины Евгений Мураев призвал власти страны отказаться от антироссийских санкций.
— Необходимо конструктивно проводить переговоры, заканчивать конфликт, реинтегрировать Донбасс, поэтапно отменять санкции и возвращать привычные рынки, — рассказал Мураев в интервью телеканалу ATV.
Политик также заявил о необходимости пересмотреть договор об ассоциации с Евросоюзом. По его словам, все эти меры помогут экономическому развитию страны.
Напомним, с февраля 2014 года Киев ввёл санкции против 1748 физических и 756 юридических лиц, зарегистрированных в РФ. В то же время украинские эксперты предупреждают власти Незалежной об огромном убытке, который повлекут за собой ответные меры, введённые Москвой.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени