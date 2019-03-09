Невероятный вес. Учёные вычислили массу Млечного Пути

По словам исследователей, в настоящий момент достаточно сложно обнаружить тёмную материю напрямую.

Учёные Европейского космического агентства с помощью телескопов Hubble и Gaia смогли вычислить массу Млечного Пути. Оказалось, что она составляет примерно 1,5 триллиона масс Солнца. Соответствующая информация появилась на сайте агентства.

До этого оценки массы Млечного Пути варьировались от 500 млрд до 3 трлн масс Солнца. Соответствующий разрыв возник из-за различных методов измерения распределения тёмной материи — она составляет порядка 90 процентов массы Галактики.

— Мы не можем напрямую обнаружить тёмную материю. Вот что приводит к текущей неопределённости в массе Млечного Пути. Мы не можем точно измерить то, что не видим, — сообщает Лаура Уоткинс (Европейская южная обсерватория).

Также стало известно, что команда учёных создала сложный метод расчёта, который основывается на измерении скоростей шаровых скоплений. Речь идёт о плотных звёздных кластерах — они вращаются вокруг спирального диска Галактики на больших расстояниях.