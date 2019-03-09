Uber избежал суда за ДТП с беспилотным такси. Наказание получит водитель

Оказалось, что девушка, которая находилась за рулём, должна была взять управление под свой контроль.

18 марта 2018 года беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил велосипедистку. Инцидент произошёл в США. Накануне прокуратура освободила американскую компанию от уголовной ответственности. Обвинения могут предъявить водителю. Об этом сообщает TNYT.

За рулём автомобиля Volvo, который был под управлением беспилотника, находилась Рафаэла Васкес. Девушка должна была перехватить управление. По её словам, велосипедистка выскочила на дорогу неожиданно — избежать ДТП было бы сложно как для человека, так и для автопилота.

Специалисты не нашли в ДТП признаков вины беспилотника Uber. Теперь уголовная ответственность угрожает Васкес. Дело в том, что девушка должна была следить за дорогой и работой автопилота. Вместо этого она смотрела шоу "Голос" на смартфоне. Именно это могло стать причиной аварии.