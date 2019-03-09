Весна грядёт. Синоптики сообщили о незначительном потеплении в Москве

Москву и столичный регион ждут облачная погода с небольшими осадками и плюсовая температура. Как сообщают специалисты центра погоды "Фобос", 9 марта синоптическую ситуацию в регионе определит тыловая часть североатлантического циклона.
Днём в Москве температура воздуха составит +3...+5 градусов, в области — +1...+6 градусов по Цельсию. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, порывы могут достигать 15 м/с.
Атмосферное давление вырастет слабо и составит 741 мм рт.ст.
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