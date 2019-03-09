Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Красноярском крае

По информации следователей, происшествие произошло во время посадки пассажирского борта.

Пассажирский самолёт ATR 42, следовавший по маршруту Красноярск — Туруханск, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при посадке в пункте назначения. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, в результате инцидента никто не пострадал.

— Проводится проверка для выявления всех обстоятельств по факту инцидента, произошедшего вечером 8 марта при посадке самолёта, следовавшего рейсом Красноярск — Туруханск. Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, — прокомментировали агентству ТАСС в ведомстве.

Как уточнили представители следственного управления, на борту находились 20 пассажиров. Причины происшествия устанавливаются.