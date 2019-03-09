Исполнитель роли Голлума станет злодеем из комиксов

Согласно информации, которая появилась в Сети, новым проектом заниматься будет режиссёр Уэс Болл.

Популярный британский актёр Энди Серкис воплотит образ злодея в экранизации серии комиксов под названием "Мышиная гвардия". Ранее Серкис стал известен благодаря роли Голлума из "Властелина колец". Об этом сообщает THR.

Согласно опубликованным данным, режиссёр проекта — Уэс Болл. Также участие в нём примет Томас Броди-Сангстер (он сыграет Лиама). Съёмки запланированы на май этого года.

Напомним, ранее Серкис пародировал британского премьер-министра Терезу Мэй. Актёр спел в её образе песню Bohemian Rhapsody группы Queen — для этого Серкис выбрал голос Голлума, частично изменив трек.