Исполнитель роли Голлума станет злодеем из комиксов

Популярный британский актёр Энди Серкис воплотит образ злодея в экранизации серии комиксов под названием "Мышиная гвардия". Ранее Серкис стал известен благодаря роли Голлума из "Властелина колец". Об этом сообщает THR.
Согласно опубликованным данным, режиссёр проекта — Уэс Болл. Также участие в нём примет Томас Броди-Сангстер (он сыграет Лиама). Съёмки запланированы на май этого года.
Напомним, ранее Серкис пародировал британского премьер-министра Терезу Мэй. Актёр спел в её образе песню Bohemian Rhapsody группы Queen — для этого Серкис выбрал голос Голлума, частично изменив трек.
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