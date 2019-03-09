КамАЗ столкнулся с легковушкой на Ленинградском шоссе в Москве, есть погибшие

КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем на Ленинградском шоссе на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.
Авария произошла в районе дома № 202. После столкновения грузовик перевернулся.
— В результате погибло два человека, один пострадал. Движение машин в сторону области затруднено, — отметили в ведомстве.
По факту дорожно-транспортного происшествия начата проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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