КамАЗ столкнулся с легковушкой на Ленинградском шоссе в Москве, есть погибшие

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КамАЗ столкнулся с легковушкой на Ленинградском шоссе в Москве, есть погибшие

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Фото: © ВКонтакте / Василий Паровозов

Как отметили в столичном управлении ГИБДД, движение в сторону области затруднено.

КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем на Ленинградском шоссе на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

Авария произошла в районе дома № 202. После столкновения грузовик перевернулся.

— В результате погибло два человека, один пострадал. Движение машин в сторону области затруднено, — отметили в ведомстве.

По факту дорожно-транспортного происшествия начата проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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