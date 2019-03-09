Убил девушку и собаку. В США задержали одного из самых опасных преступников

Поймать злоумышленника удалось после сообщения о подозрительном человеке в округе Принс-Джорджес.

В США полиция задержала Ламонта Стефенсона, который входит в десятку самых опасных преступников страны. Об этом сообщает телеканал АВС.

Его подозревают в убийстве своей девушки и её собаки в 2014 году, а также ещё одного человека. Правоохранители также отмечают, что, по некоторым данным, 6 марта он зарезал ещё одну девушку и её кошку.

Поймать преступника удалось после сообщения о подозрительном человеке в округе Принс-Джорджес. Полиция сумела установить, что он находится в розыске, а при задержании у него был обнаружен пистолет.

За поимку преступника ФБР обещало заплатить $100 тысяч.