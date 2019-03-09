Китай может отказаться от саммита с США до завершения торговых споров

По информации СМИ, Пекин был ошеломлён неудачей в переговорах между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

Власти Китая могут отказаться от идеи проведения встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом до тех пор, пока страны не достигнут окончательной договорённости по торговым вопросам.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, китайские власти отказываются давать обязательства по поводу проведения встречи, пока между сторонами не будет достигнута договорённость. До прошлой недели стороны были близки к "согласованию черновой версии" соглашения, однако в дальнейшем на этот процесс повлияла неудачная встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.

— Китайское руководство было ошеломлено тем, что встреча Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме была неудачной, — отмечает газета.

Пекин опасается, что во время возможных переговоров на Си Цзиньпина "могут оказать давление, поставив перед выбором в ультимативной форме", в то время как в Китае хотят, чтобы саммит представлял собой церемонию подписания торгового соглашения.

По словам посла США в КНР Терри Бранстеда, до сих пор нет договорённости касательно механизма, который будет контролировать соблюдение итогового соглашения.