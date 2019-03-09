В США школьник умер после ссоры из-за десерта

Два подростка поссорились из-за брауни, во время конфликта один ранил другого ножом.

В городе Хьюстон американского штата Техас школьник умер после ссоры из-за десерта, сообщает телеканал KPRC 2 Houston со ссылкой на заявление полиции.

Как отмечается, инцидент произошёл 6 марта. Два 14-летних подростка поругались из-за десерта брауни, и во время конфликта один из них достал нож и ударил другого в глаз.

— К сожалению, 14-летний, получивший ножевое ранение в среду по адресу бульвар Беллэр, 6436, умер, — говорится в сообщении.

Нападавший скрылся с места преступления, но позже его задержали.