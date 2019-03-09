На Камчатке произошёл выброс пепла вулкана Карымский

Туристическим компаниям рекомендовано не водить группы на маршруты, пролегающие поблизости от него.

На Камчатке произошёл выброс пепла высотой 3 км вулкана Карымский. Зафиксировать это удалось специалистам Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT). Об этом сообщает ГУ МЧС России по краю.

Шлейф с учётом направления ветра распространился на северо-восток, на 31 км в сторону Кроноцкого залива. При этом какие-либо населённые пункты на пути шлейфа отсутствуют.

Туристическим компаниям рекомендовано не водить группы на маршруты, пролегающие поблизости от него. Все они оповещены о произошедшем.