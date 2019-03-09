СМИ назвали дату следующего боя Головкина

Казахстанский боксёр подписал трёхлетний контракт со стриминговым сервисом DAZN, согласно которому за это время он должен провести шесть боёв.

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин проведёт следующий бой в июне 2019 года. Об этом сообщает Boxingnews24.

По данным издания, поединок состоится 8 или 16 июня. Имя будущего соперника не называется. Однако сообщается, что после победы в поединке Головкин может снова встретиться с мексиканцем Саулем Альваресом.

Ранее стало известно, что Головкин подписал контракт со стриминговым сервисом DAZN сроком на три года. За это время он должен провести шесть боёв.