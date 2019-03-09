СМИ назвали дату следующего боя Головкина

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СМИ назвали дату следующего боя Головкина

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Геннадий Головкин. Фото: © РИА Новости/Владимир Сергеев

Казахстанский боксёр подписал трёхлетний контракт со стриминговым сервисом DAZN, согласно которому за это время он должен провести шесть боёв.

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин проведёт следующий бой в июне 2019 года. Об этом сообщает Boxingnews24.

По данным издания, поединок состоится 8 или 16 июня. Имя будущего соперника не называется. Однако сообщается, что после победы в поединке Головкин может снова встретиться с мексиканцем Саулем Альваресом.

Ранее стало известно, что Головкин подписал контракт со стриминговым сервисом DAZN сроком на три года. За это время он должен провести шесть боёв.

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