Из квартиры в центре Москвы украли 13 миллионов рублей

В то же время немного в другом конце города из квартиры безработного похитили 7 миллионов рублей.

Из квартиры руководителя одной из коммерческих организаций на Новом Арбате в Москве похитили 13 миллионов рублей. Об этом ТАСС рассказали в столичном ГУ МВД.

К правоохранителям обратился мужчина 1992 года рождения, который заявил, что из его квартиры украли $200 тысяч. Общий материальный ущерб составил более 13 миллионов рублей.

В итоге был задержан безработный мужчина 1983 года рождения. Ведётся расследование происшествия.

В то же время на другом конце Москвы, на Челобитьевском шоссе, из квартиры безработного неизвестный похитил личные вещи и деньги — в общей сложности на сумму 7 миллионов рублей.

Полиция разыскивает злоумышленника.