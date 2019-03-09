Затворы дамбы закрыли в Петербурге из-за угрозы наводнения

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли сегодня, 9 марта, в связи с возможным повышением уровня воды в реке Неве до опасных значений. Об этом сообщает дирекция комплекса.

В КЗС также уточнили, что максимальный подъём воды ожидается сегодня около 13:00 мск. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру на время приостановлено.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, в свою очередь, сообщило, что решение о закрытии затворов принято в связи с усилением ветра и неблагоприятным прогнозом возможного подъёма уровня воды.