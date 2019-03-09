Пациент в пражской клинике открыл стрельбу в больничной палате

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Пациент в пражской клинике открыл стрельбу в больничной палате

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Фото: © Pixabay

Пациент открыл огонь в палате клиники "На виноградах" в Праге. Как сообщил представитель чешской полиции Ян Данек, двое находившихся в помещении пациентов получили ранения.

Стрельба произошла в отделении гематологии. Мужчина открыл огонь из пистолета по неустановленным причинам. Медсёстры, которые прибежали в палату на выстрелы, смогли отобрать оружие у стрелявшего.

Ранения одного из пострадавших характеризуются как тяжёлые, его состояние критическое.

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