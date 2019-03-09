В Краснодаре воспитательница забыла ребёнка на прогулке — видео

В Краснодаре воспитательница частного детского сада забыла полуторагодовалого мальчика на улице после прогулки. Об этом сообщает портал "Блокнот".
Как отмечается, женщина возвращалась с прогулки с пятью детьми, но в подъезд завела только четверых. Мальчик находился некоторое время на улице, однако вскоре его увидела проходившая мимо женщина с ребёнком, которая позвонила в дверь, куда зашла воспитательница.
Работница частного учреждения не сразу опознала ребёнка, но затем со словами "вроде наш" забрала его к себе. Позже в инстаграм-аккаунте жилого комплекса, где находится детский сад, появилась публикация от имени матери ребёнка, что у неё нет претензий к работникам и мальчик продолжает ходить туда с удовольствием и возвращается "чистым, сытым и счастливым".
Ранее Лайф рассказывал о полуторагодовалом ребёнке, который сбежал из детсада в одном подгузнике.
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