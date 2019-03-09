Хозяин кафе открыл стрельбу по посетителям в Подмосковье

Конфликт с применением огнестрельного оружия произошёл в одном из кафе в Домодедовском районе Подмосковья. Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на источник.

Согласно предварительным данным, хозяин заведения открыл огонь по посетителям, которые отмечали Международный женский день. Предшествовал стрельбе конфликт, который возник между владельцем и клиентами.

В результате инцидента пострадали пять человек, трое получили огнестрельное ранение, ещё двое — травмы головы.

Полицейские устанавливают точные причины происшествия.