Макгрегор отбыл в церквях Бруклина наказание за нападение на автобус

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях трудился на общественных работах, а также беседовал со священником.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор отбыл наказание за нападение на автобус перед турниром UFC 223 в апреле 2018 года.

Как сообщает MMAJunkie, боец трудился на общественных работах в двух церквях Бруклина: пять дней он занимался ручным трудом. Кроме того, ирландец провёл долгую беседу со священником.

Отмечается, что местонахождение спортсмена на протяжении отбывания наказания оставалось неизвестным для журналистов и поклонников.

Напомним, в апреле прошлого года он напал на автобус с участниками турнира UFC 223 в Нью-Йорке, среди которых был и российский боец Хабиб Нурмагомедов. В июле 2018 года Макгрегор был приговорён к общественным работам.