Расстрелявший шесть человек в мечети канадец обжаловал приговор

По мнению квебекского стрелка, суд незаконно лишил его права на досрочное освобождение.

Осуждённый за массовое убийство людей в мечети Квебека подал апелляцию на приговор местного суда. Преступник считает, что наказание в виде 40 лет лишения свободы без права на досрочное освобождение незаконно. Как сообщает телеканал CBC, Александр Биссонет прежде всего настаивает на возвращении ему права выйти из тюрьмы досрочно.

Согласно документам, которые подготовили адвокаты квебекского стрелка, он настаивает, чтобы через 25 лет отбытого наказания у него всё же появилось право на досрочное освобождение.

Как сообщал Лайф, 27-летний Александр Биссоннетт ворвался в мечеть в Квебек-Сити во время вечерней молитвы 30 января 2017 года и открыл огонь по верующим. Нападение произошло через день после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил запрет президента США на въезд мигрантов-мусульман. В результате атаки погибло шесть человек, 18 получили ранения.