Минтруд назвал представителей профессий, которым легче найти работу

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Минтруд назвал представителей профессий, которым легче найти работу

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Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

В ведомстве отметили, что дольше всего работу через центры занятости ищут неквалифицированные сотрудники.

Специалисты Министерства труда в беседе с RT рассказали, представители каких профессий быстрее всего могут найти работу через центр занятости.

На первом месте в списке оказались врачи и средний медперсонал. Следом расположились представители строительной, пищевой, текстильной, деревообрабатывающей промышленности, а также специалисты в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве.

На третьей строчке — представители служб, которые охраняют граждан и имущество.

При этом дольше всего работу через центры занятости ищут неквалифицированные сотрудники.

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