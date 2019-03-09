Он открыл миру Спилберга. Умер бывший президент студии Universal Сид Шайнберг

Именно Шайнберг сделал так, что Universal Studios стала ключевым игроком на рынке развлечений.

8 марта умер бывший президент кинокомпании Universal Studios Сидни Шайнберг. Ему было 84 года. Об этом сообщил его сын Джон Шайнберг.

— Увы, сегодня умер мой отец. Он был удивительным человеком. Нам будет очень не хватать его. Мы безумно любили его и никогда не забудем, — написал Джон Шайнберг в своём инстаграме.

Шайнберг был первым, кто дал работу молодому режиссёру Стивену Спилбергу. Это позволило сделать Universal гигантом на рынке развлечений. Под его руководством выходили самые кассовые фильмы последних трёх десятилетий XX века. Среди них "Челюсти", "Инопланетянин", "Парк Юрского периода".