"Признания не требуется". В Крыму ответили на решение Конгресса США

Представители республики отметили, что к полуострову возрастает интерес со стороны иностранных политиков.

Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов в беседе с РИА "Новости" заявил, что республике не требуется признание со стороны других государств.

— Крыму никакого признания не требуется. Крым является неотъемлемой частью России и не является независимым государством, — отметил Мурадов.

Он подчеркнул, что желание разных государств иметь контакты с республикой — дело каждой из стран. При этом интерес к Крыму со стороны иностранных политиков, туристов, деятелей культуры и многих других продолжает расти. Мурадов также выделил растущий объём международных контактов.

Напомним, в Конгрессе США рассмотрели законопроект о запрете признания Крыма частью РФ.