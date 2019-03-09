Путин поздравил российских спортсменов с победой на Универсиаде

Екатерина Ткаченко завоевала золото в гигантском слаломе, Алиса Ефимова и Александр Коровин стали победителями в соревнованиях спортивных пар, а биатлонист Дмитрий Коровин пришёл первым к финишу на дистанции 12,5 км.

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы фигуристам Алисе Ефимовой и Александру Коровину, горнолыжнице Екатерине Ткаченко и биатлонисту Дмитрию Коровину в связи с завоеванием золотых медалей Универсиады-2019, проходящей в Красноярске. Поздравления главы государства были опубликованы также на официальном сайте Кремля.

В тексте телеграммы в адрес фигуристов говорится, что пара одержала красивую и убедительную победу, которая стала заслуженной наградой за многолетний труд и упорные тренировки. Владимир Путин также отметил, что эта победа в очередной раз доказала ведущие позиции, которые занимает в мире российская школа фигурного катания.

— Продемонстрировав блестящую технику и отличную подготовку, вы не оставили своим соперницам ни единого шанса. Одержали уверенную и красивую победу. Преподнесли замечательный подарок в свой день рождения не только себе, но и всем российским болельщикам, — говорится в поздравительной телеграмме президента в адрес горнолыжницы Екатерины Ткаченко.

Поздравляя Дмитрия Иванова с победой в соревнованиях по биатлону в персьюте на дистанции 12,5 км, Владимир Путин поблагодарил его за впечатляющее выступление, яркий триумф и достойное представление России на "домашней" Универсиаде.

Как сообщал Лайф, сборная России досрочно победила в общем медальном зачёте.