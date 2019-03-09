Новый российский авиадвигатель ВК-800С будет сертифицирован в 2020 году

В 2020 году состоится сертификация нового российского авиадвигателя ВК-800С, сообщил ведущий конструктор проекта Виталий Логинов. Его слова приводит пресс-служба Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова.
— В 2020 году планируется сертификация самолета с двигателем ВК-800С, — сказал Логинов.
По словам разработчиков, первоочередная задача — изготовить двигатели типовой конструкции и начать испытания. На данный момент уже прошла макетная комиссия с участием специалистов сертификационного центра ЦИАМ.
Ранее Лайф рассказывал о том, что Россия заменит зарубежные авиационные двигатели отечественными.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени