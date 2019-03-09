СМИ: КНДР готовится к запуску межконтинентальной ракеты

КНДР готовится к запуску ракет. Об этом сообщает американская радиостанция National Public Radio.

В распоряжении радиостанции появились спутниковые снимки компании DigitalGlobe, сделанные в конце февраля. На кадрах запечатлён научно-исследовательский центр Санмудон, где производили первые в стране межконтинентальные баллистические ракеты. На сортировочной станции неподалёку от центра стоят железнодорожные вагоны и подъёмные краны, а непосредственно возле предприятия припаркованы легковые и грузовые автомобили.

— Если сложить всё это вместе, то можно предположить, что Северная Корея занимается созданием ракеты, — заявил Джеффри Льюис, директор программы по нераспространению в Восточной Азии Института международных исследований Миддлбери в Монтерее, штат Калифорния.

Он добавил, что эта ракета может быть как межконтинентальной баллистической, так и для запуска спутников.