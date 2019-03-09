СК просит арестовать экс-замглавы "Росгеологии" Горринга

Следователи просят арестовать экс-замглавы "Росгеологии" Руслана Горринга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СКР по Московской области Ольгу Врадий.

Сегодня следователи выйдут в суд с ходатайством об избрании Горрингу соответствующей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне Горринга задержали сотрудники ФСБ в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, экс-замглавы "Росгеологии" прославился своим скандальным стримом c Twitch, во время которого угрожал расправой соперникам по стрелялке и рассказывал о сексуальных отношениях с подчинёнными. Видеозапись разошлась по соцсетям, после чего разгорелся скандал и его уволили из госкорпорации.