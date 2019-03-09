Селфи участников акции #Гагарин85 отправятся в космос

Из всех фотографий будет сделан коллаж, а самые оригинальные опубликуют на страницах "Роскосмоса" в соцсетях.

"Роскосмос" объявил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о начале акции #Гагарин85, приуроченной к юбилею космонавта. Селфи с участниками акции отправятся на МКС.

— В день рождения первого космонавта планеты мы запускаем акцию #Гагарин85! Каждый участник отправится в космос с Гагариным, — говорится в сообщении.

Для этого участникам акции необходимо до 13 марта выложить в Сети фотографии, так или иначе связанные с Юрием Гагариным, которые будут сопровождаться хештегом #Гагарин85.

Из всех фотографий будет сделан коллаж, который отправится к МКС, а самые оригинальные снимки опубликуют на страницах "Роскосмоса" в соцсетях.

В день юбилея первого космонавта Земли Юрия Гагарина Лайф провёл историческое расследование о препятствиях, которые были на пути космонавта, и тех, кто мог ему помешать.